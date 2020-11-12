Минобороны развернет мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом в Хакасии

Медицинский отряд специального назначения Министерства обороны России будет направлен в республику Хакасия для развертывания военного мобильного госпиталя. Вместимость пункта составит 100 койко-мест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для оказания медицинской помощи в республике выделено около 200 военнослужащих Центрального военного округа, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

В полевом госпитале будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

В ведомстве также сообщили, что госпиталь будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, аппараты рентгенографии, УЗИ, анализаторы крови и другим оборудованием для лечения широкого спектра патологий.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны развернули мобильный госпиталь в Южной Осетии. За время работы он уже принял около 500 пациентов с COVID-19.