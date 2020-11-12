Беспарашютное десантирование и круговая оборона: опубликованы кадры совместных учений «Дружба-2020» спецназа РФ и Пакистана

В Пакистане в рамках учений «Дружба-2020» российский и пакистанский спецназ выполнили одну из самых сложных задач - беспарашютное десантирование, когда вертолет зависает на высоте 10 - 15 метров, а военнослужащие спускаются на землю по канату. Операции предшествовала многочасовая подготовка.

Зарю на базе пакистанского спецназа встречают под рев винтов: старт тренировки по беспарашютному десантированию. Задача – доставить в зону высадки полторы сотни бойцов.

Беспарашютное десантирование проходит с борта Ми-17, который стоит на вооружении Сил специальных операций Пакистана. За один заход вертолет десантирует 16 бойцов. Вертолеты зависают на высоте 15 - 20 метров. Российские и пакистанские спецназовцы высаживаются одновременно, через одного.

После десантирования группа сразу занимает круговую оборону, а вертолеты вновь взмывают в воздух за следующим подразделением. Норматив высадки одной группы спецназа - 2 минуты. Однако, в условиях реального боя в опасном районе действовать приходиться быстрее в несколько раз и высаживаться за полминуты. Поэтому тренировки перед реальной высадкой проходят на специальном тренажерном комплексе: военнослужащие высаживаются с макета вертолета Ми-17.

В программе учений «Дружба-2020» запланированы десантирование, зачистка городских кварталов и освобождение заложников. Полный сценарий маневров пока держится в секрете. Известно лишь, что финальная фаза пройдет горах – на пересеченной и совершенно незнакомой местности.