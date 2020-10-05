Новейший буксир «Андрей Степанов» прибыл на Камчатку к месту постоянной дислокации

Российский новейший буксир «Андрей Степанов» прибыл Северным морским путем на Камчатку к месту постоянной дислокации. Отмечается, что в ближайшее время он войдет в состав отряда судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Буксир завершил переход Северным морским путем с Черноморского на Тихоокеанский флот. Судно ошвартовалось у причала в бухте Ильичева в Петропавловске-Камчатском. К месту постоянного базирования «Андрей Степанов» следовал под буксирами, пройдя около 13 тысяч морских миль.

Экипаж буксира, который был сформирован на Камчатке, прошел обучение, освоил материальную часть и совместно со сдаточной командой принимал участие в заводских ходовых испытаниях судна, уточнили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Экипаж приступил к расконсервации судна для ввода в эксплуатацию его узлов и механизмов. В ближайшее время универсальный буксир пополнит отряд судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России.

Буксир предназначен для проведения эскортных операций в дальней океанской зоне, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях.

Новейшее судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, его автономность превышает 30 суток, а дальность плавания свыше 3000 морских миль. Длина буксира - 62 метра, скорость полного хода - 16 узлов.