Зайти во фланг и поразить «противника»: кадры проверки войск ВВО
На полигон вышли три тысячи военнослужащих и 500 единиц боевой техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Еврейской автономной области стартовала проверка войск Восточного военного округа по итогам боевой учебы за текущий год.
Во время тренировки на полигон вышли три тысячи военнослужащих и 500 единиц боевой техники.
Кроме контрольных стрельб соединения проходят проверку безопасности несения военной службы, тылового и медицинского обеспечения, а также на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавируса.