Армия Зайти во фланг и поразить «противника»: кадры проверки войск ВВО Андрей Аркадьев На полигон вышли три тысячи военнослужащих и 500 единиц боевой техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Еврейской автономной области стартовала проверка войск Восточного военного округа по итогам боевой учебы за текущий год. Во время тренировки на полигон вышли три тысячи военнослужащих и 500 единиц боевой техники. Кроме контрольных стрельб соединения проходят проверку безопасности несения военной службы, тылового и медицинского обеспечения, а также на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика