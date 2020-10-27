Бюст Герою Советского Союза Амет-Хан Султану открыли в Ростовской области

В городе Батайске Ростовской области состоялось торжественное открытие бюста дважды Герою Советского Союза Амет-Хан Султану, приуроченное к 75-летию Победы и 100-летию со дня рождения Амет-Хан Султана.

Сбор средств на изготовление и установку памятника длился 15 месяцев. В проекте «Вернем бюст Героя» приняли участие около 200 человек, всего удалось собрать около полумиллиона рублей. Скульптором бюста выступил Игорь Сайченко.

Амет-Хан Султан - дважды Герой Советского Союза, легендарный летчик-ас, защищавший в годы Великой Отечественной войны. В марте 1943 года бойцы эскадрильи под командованием Амет-Хан Султана уничтожили 13 вражеских самолетов над селом Койсуг.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, Герой России, летчик, житель Батайска Валентин Падалка, глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко, глава города Батайска-Председатель гордумы Игорь Любченко, депутаты гордумы Валерий Симоненко, Анатолий Павлятенко, Александр Зейдляев.