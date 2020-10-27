Армия «Терминатор» и «Аллигатор» наносят удары по «противнику» в Хабаровском крае: эффектные кадры учений Мария Герман Одни экипажи отправились на полигон применять авиационные средства поражения, другие - отрабатывали полеты на разных высотах и маневры «под шторкой». © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Хабаровском крае молодые летчики армейской авиации восточного военного округа проводят учебно-тренировочные полеты на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор». Согласно легенде, летчикам необходимо выполнить ряд задач по уничтожению условного противника. Одни экипажи отправились на полигон применять авиационные средства поражения - бомбы и ракеты, выполняя по маршруту различные маневры по уходу от средств ПВО противника. В то же время другие отрабатывали полеты на разных высотах, учились находить площадки для посадки вертолета, а также выполняли маневры «под шторкой» - летчику закрывают визуальный обзор и он летит исключительно по приборам.

Подробнее смотрите в сюжете Марии Герман. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика