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Курсанты учебного центра ВВО отточили мастерство стрельбы из движущегося танка на полигоне под Хабаровском

Алексей Збарский
Кирилл Васин
08:28 14.10.2020
По условиям задания, как только танк миновал рубеж в виде красного столба, наводчик должен открыть огонь не позднее, чем через 20 секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Огонь на поражение отработали танкисты под Хабаровском. Меткость тренировали курсанты учебного центра Восточного военного округа (ВВО). Причем, они делали это в движении.

По условиям задания, как только танк миновал рубеж в виде красного столба, наводчик должен открыть огонь не позднее, чем через 20 секунд. Стрельба велась из основного орудия калибра 125 миллиметров и из пулеметов. Было необходимо поразить мишени трех типов, имитирующие танк, расчет с РПГ, а также подвижную имитацию безоткатного орудия.

Все три мишени появлялись на короткое время, например, мишень «танк» - всего на одну минуту и 10 секунд, а чтобы получить оценку «отлично», в нее следовало попасть дважды, при этом выстрелов можно сделать всего три. Потом наступил черед мишени «расчет РПГ» - это статичная цель, по ней надо работать пулеметом, времени уже 50 секунд.  Затем появилась цель, которая движется – она имитирует безоткатное орудие, установленное на автомобиле. На ее поражение отводилось всего 40 секунд.

Все мишени в поле зрения появлялись внезапно, где именно - наводчику заранее не было известно. Следил за ними не только он, но и командир экипажа. Успех стрельбы на 70% зависит именно от его действий по целеуказанию, но последнее и самое решающее слово, конечно, за наводчиком.

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