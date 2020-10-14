Курсанты учебного центра ВВО отточили мастерство стрельбы из движущегося танка на полигоне под Хабаровском

Огонь на поражение отработали танкисты под Хабаровском. Меткость тренировали курсанты учебного центра Восточного военного округа (ВВО). Причем, они делали это в движении.

По условиям задания, как только танк миновал рубеж в виде красного столба, наводчик должен открыть огонь не позднее, чем через 20 секунд. Стрельба велась из основного орудия калибра 125 миллиметров и из пулеметов. Было необходимо поразить мишени трех типов, имитирующие танк, расчет с РПГ, а также подвижную имитацию безоткатного орудия.

Все три мишени появлялись на короткое время, например, мишень «танк» - всего на одну минуту и 10 секунд, а чтобы получить оценку «отлично», в нее следовало попасть дважды, при этом выстрелов можно сделать всего три. Потом наступил черед мишени «расчет РПГ» - это статичная цель, по ней надо работать пулеметом, времени уже 50 секунд. Затем появилась цель, которая движется – она имитирует безоткатное орудие, установленное на автомобиле. На ее поражение отводилось всего 40 секунд.

Все мишени в поле зрения появлялись внезапно, где именно - наводчику заранее не было известно. Следил за ними не только он, но и командир экипажа. Успех стрельбы на 70% зависит именно от его действий по целеуказанию, но последнее и самое решающее слово, конечно, за наводчиком.