Разведчики танковой армии ЗВО десантировались на плацдарм «противника» под Нижним Новгородом
Завершилась тренировка большим маршем - 400 военнослужащих отправились в район сбора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Десант в полной боевой выкладке высадился под Нижним Новгородом. Разведчики танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали захват «вражеского» плацдарма.
В небо боевую группу поднимали вертолеты Ми-8. Прыгать пришлось с высоты около 800 метров.
После приземления нужно было занять круговую оборону, совершить контрудар в тыл «противника», захватить и удержать территорию для высадки основных сил. Завершилась тренировка большим маршем - 400 военнослужащих отправились в район сбора.