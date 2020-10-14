Поисково-спасательная группа ЦВО приведена в готовность №1 для обеспечения запуска «Союз МС-17»

Авиационные и наземные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа приведены в готовность №1 для обеспечения запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» с космодрома Байконур в Казахстане.

Старт запланирован на 08:45 мск. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту, а его стыковка к модулю «Рассвет» должна состояться в 11:52 мск того же дня. Впервые сближение с Международной космической станцией произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут.

На борту «Союз МС-17» - три члена экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.