Военнослужащие ЮВО прошли итоговую проверку по физподготовке

В соединениях и воинских частях 49 общевойсковой армии Южного военного округа состоялась сдача военными, служащими по контракту, итоговой проверки физической подготовки.

Для демонстрации скорости был преодолен отрезок дистанции в 100 или 60 метров на выбор. Сила оценивалась в упражнениях на перекладине. Выносливость военнослужащие продемонстрировали в беге на один, три и пять километров в соответствии с возрастной группой.

В штабе 49 общевойсковой армии ЮВО данное мероприятие возглавил командующий армией генерал-майор Яков Резанцев, личным примером показав офицерам, в какой физической форме должен быть каждый военнослужащий.

Примерно в то же время разведчики армии ЮВО провели масштабные тактические учения на территории Абхазии. Учениях, в которых приняли участие более 600 человек и были задействованы около 100 единиц военной техники, прошли в условиях ночных действий.