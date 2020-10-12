Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу: российские военные отработали новые способы взаимодействия видов войск на «Кавказе-2020»

Андрей Аркадьев
16:58 12.10.2020
В ходе учений большое внимание уделялось и противовоздушной обороне, подчеркнул министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российские военные отработали новые способы взаимодействия различных видов войск в условиях современного вооруженного конфликта на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на подведении итогов учений.

«Что касается учения "Кавказ-2020". В ходе него были отработаны новые способы межвидовых действий войск в усложненной обстановке современного вооруженного конфликта», - сказал Шойгу.

Военные отработали применение новых разведывательных ударных и огневых систем, а также автоматизированных систем управления, и убедились в их высокой эффективности.

Министр добавил, что особое внимание военные уделили применению высокоточных средств поражения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процессов управления войсками и оружием, сопряжению разведывательных и информационно-управляющих систем.

Он подчеркнул, что в ходе учений большое внимание уделялось и противовоздушной обороне. Расчеты зенитно-ракетных систем дальнего действия С-300В4, С-400 «Триумф» и зенитных ракетных комплексов «Бук-МЗ» поразили новейшие высокоскоростные воздушные мишени, которые имитировали оперативно-тактические ракеты и самолеты условного противника.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Бук» предназначены в первую очередь для прикрытия войск от атак с воздуха на марше.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в новом, 21 веке, ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных Войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008г.), а затем - «Бук-М3» (2016). Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:05 Армия
Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Карабахе, Сирии и Ливии
14:48 В стране и мире
Видео
Москвичей предупредили о первом снеге на выходных
13:40 В стране и мире
Видео
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
12:44 В стране и мире
Кабмин скорректирует перечень лесопродуктов, запрещенных к вывозу за границу
11:07 Армия
Видео
Первый двухэтажный пассажирский поезд отправился по новому мосту из Мурманска в Петербург
Популярное
Популярное
Видео
Полное надувательство: как военные инженеры обманули «противника» в ходе учений «Кавказ-2020»
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
NYT: Трамп после выписки хотел выйти на публику в образе Супермена
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.