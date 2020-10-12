Шойгу: российские военные отработали новые способы взаимодействия видов войск на «Кавказе-2020»

Российские военные отработали новые способы взаимодействия различных видов войск в условиях современного вооруженного конфликта на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на подведении итогов учений.

«Что касается учения "Кавказ-2020". В ходе него были отработаны новые способы межвидовых действий войск в усложненной обстановке современного вооруженного конфликта», - сказал Шойгу.

Военные отработали применение новых разведывательных ударных и огневых систем, а также автоматизированных систем управления, и убедились в их высокой эффективности.

Министр добавил, что особое внимание военные уделили применению высокоточных средств поражения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процессов управления войсками и оружием, сопряжению разведывательных и информационно-управляющих систем.

Он подчеркнул, что в ходе учений большое внимание уделялось и противовоздушной обороне. Расчеты зенитно-ракетных систем дальнего действия С-300В4, С-400 «Триумф» и зенитных ракетных комплексов «Бук-МЗ» поразили новейшие высокоскоростные воздушные мишени, которые имитировали оперативно-тактические ракеты и самолеты условного противника.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Бук» предназначены в первую очередь для прикрытия войск от атак с воздуха на марше.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в новом, 21 веке, ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных Войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008г.), а затем - «Бук-М3» (2016). Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М.