Отряд боевых кораблей вернулся в Североморск из арктического похода

В главной базе Северного флота - Североморске - встретили отряд боевых кораблей, который вернулся из Арктики.

В порту моряков приветствовал командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что арктический поход стал еще одним успешно пройденным этапом в исследовании региона.

Дальний поход длился почти два месяца и прошел по нескольким маршрутам в Ледовитом океане. Североморцы исследовали архипелаги Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа.

Моряки провели учения на полуострове Таймыр, в ходе которых нужно было оборонять важные промышленные объекты. Всего корабли прошли более пяти с половиной тысяч миль, причем в сложной метеообстановке.