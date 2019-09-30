Отряд боевых кораблей вернулся в Североморск из арктического похода
Дальний поход в Арктику продолжался около двух месяцев и проходил по маршрутам в Северном Ледовитом океане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В главной базе Северного флота - Североморске - встретили отряд боевых кораблей, который вернулся из Арктики.
В порту моряков приветствовал командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что арктический поход стал еще одним успешно пройденным этапом в исследовании региона.
Дальний поход длился почти два месяца и прошел по нескольким маршрутам в Ледовитом океане. Североморцы исследовали архипелаги Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа.
Моряки провели учения на полуострове Таймыр, в ходе которых нужно было оборонять важные промышленные объекты. Всего корабли прошли более пяти с половиной тысяч миль, причем в сложной метеообстановке.