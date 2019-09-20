Минобороны раскрыло подробности активной фазы «Центр-2019» под Оренбургом

На полигоне Донгуз в Оренбургской области 20 сентября пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

В ходе этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженных сил Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил.

«В практических действиях от Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие мотострелковые, танковые соединения Сухопутных войск, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, парашютно-десантные и десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск, соединения специального назначения, инженерных и железнодорожных войск, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Груша"», - сообщили в Министерстве обороны России.

От вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий будут задействованы свыше двух тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сухопутных войск, воздушно-десантных войск и сил специального назначения, а также 28 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил НОАК.

«В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий соединений, воинских частей и подразделений, с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств», - отметили в ведомстве.

Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.

На начальном этапе в ходе ведения маневренной обороны с целью срыва наступления условного противника, нанесения ему поражения и вовлечения его в «огневой мешок» подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями Республики Казахстан осуществят отход на подготовленный оборонительный рубеж.

«Отход подразделений обеспечат огнем прямой наводкой и во фланг наступающему условному противнику танковые подразделения 21-ой отдельной мотострелковой бригады, противотанковый резерв 385-ой артиллерийской бригады, сводный огнеметный батальон тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во взаимодействии с подразделением вооруженных сил Республики Пакистан. Средства воздушного нападения условного противника будут уничтожаться средствами ПВО мотострелкового и танкового соединений огнем зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Условия для выхода главных сил условного противника в "огневой мешок" подрывом огненного вала и постановкой минного поля создадут инженерные подразделения из состава подвижного отряда заграждения», - рассказали в Минобороны.

Самолеты Ту-22М3 дальней авиации, Су-34, Су-35С и Су-25СМ оперативно-тактической авиации ВКС Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с самолетами Хун-6, Цзянь-11 и Джи-Аш 7А военно-воздушных сил НОАК нанесут групповые авиационные удары по выдвигающимся резервам и средствам ПВО условного противника. Непосредственное огневое поражение силам условного противника осуществит группировка артиллерии в составе артиллерийских подразделений Российской Федерации и НОАК.

В ходе следующего эпизода подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации, во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил Республики Казахстан и НОАК при поддержке авиации нанесут огневое поражение условному противнику с целью создания условий для проведения наступления. Подразделения ракетных войск двумя ракетами «Искандер-М» нанесут удары по передовым командным пунктам, позициям артиллерии и вторым эшелонам условного противника.

В ходе нанесения дальней и оперативно-тактической авиацией ВКС России ракетно-бомбовых ударов будут применены разведывательно-ударные комплексы в составе КРУС «Стрелец», беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» и самолетов Ту-22М3 и Су-24МР, оснащенные специальными авиационными прицельно-навигационными комплексами СВП-24 «Гефест».

«Средства ПВО отразят групповые и одиночные удары крылатых ракет и ударных БЛА условного противника с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". На отдельном направлении подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан и Республики Узбекистан осуществят практические действия по блокированию и уничтожению прорвавшихся бандгрупп и незаконных вооруженных формирований», - добавили в российском оборонном ведомстве.

На следующем этапе войска (силы) приступят к отработке действий по применению оперативных и тактических десантов, выходу танковых подразделений на рубежи ведения огня прямой наводкой с целью обеспечения ввода в бой контрударной группировки.

Высадка штурмовых групп передовых отрядов тактического воздушного десанта 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск с задачей захвата и удержания выгодного рубежа будет осуществляться из вертолетов Ми-24 посадочным и из вертолетов Ми-8АМТШ беспарашютным способом на спусковых средствах с использованием канатов и спусковых устройств из положения зависания. В эпизоде будут задействовано 12 вертолетов Ми-24, 28 вертолетов Ми-8АМТШ, свыше 220 военнослужащих десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск.

«Высадку главных сил десанта в составе двух десантно-штурмо вых батальонов, батареи гаубичного дивизиона, минометной и зенитной ракетной батарей, мобильного и противотанкового резервов обеспечат вертолеты Ми-8. На внешних подвесках вертолетов Ми-8АМТШ в район высадки будут доставлены гаубицы Д-30 и платформы с различными грузами весом до 1 тонны. На вертолетах Ми-26 будет осуществлена переброска автомобилей УАЗ со 120-мм минометами, автомобилей Нива "Пикап" с 82-мм минометами, автоматическими гранатометами АГС-17 и пулеметами "Корд", мотовездеходов», - сообщили военные.

Авиационную подготовку и поддержку высадки передового десанта способом «Карусель» осуществят ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», вертолеты Ми-8АМТШ. Также в ходе розыгрыша будет отработан элемент дистанционного минирования местности с воздуха с использованием вертолетных систем минирования.

С целью овладения выгодного рубежа и предотвращения обхода условным противником обороняющихся войск будет применен оперативный десант с выброской парашютным способом из самолетов Ил-76 личного состава и военной техники 331-го парашютно-десантного полка 98-ой воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск. Для обеспечения высадки главных сил десанта будет проведено низко-высотное совместное десантирование с вертолетов групп прикрытия от Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Индия.

«Следующий эпизод будет посвящен созданию условий для дальнейшего развития наступления на обороняющегося условного противника. Для проделывания проходов в установленных минно-взрывных заграждениях тактические группы штурма и разграждения применят специальные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и "Уран-9" и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 "Метеорит". Подразделения артиллерии с выходом подразделений на рубеж перехода в атаку осуществят огневую поддержку наступающих войск ведением сосредоточенного огня и огня по отдельным целям», - заявили в Минобороны.

С целью прикрытия войск от выдвигающихся резервов условного противника и обеспечения высоких темпов наступления главных сил будет применен тактический воздушный десант на вертолетах Ми-8 в составе парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск под прикрытием ударных вертолетов Ми-24, а также отработаны практические действия по переброске десантно-штурмового батальона на новое направление.

В завершении розыгрыша практических действий на полигоне Донгуз подразделения тылового и технического обеспечения осуществят подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Накануне в Оренбург прилетел президент России Владимир Путин, который посетит активную фазу учений «Центр-2019».