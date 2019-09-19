Ракетный корабль «Дагестан» провел боевые стрельбы на Каспии: видео

Десять тысяч выстрелов в минуту уничтожают вражеский самолет или крылатую ракету еще на подлете: флагман Каспийской флотилии ракетный корабль «Дагестан» отработал боевые стрельбы по мишеням. Это один из этапов масштабных учений «Центр-2019».

«200 снарядов калибром 30 миллиметров вылетают из этих спаренных стволов всего за 1,5 секунды - это работает зенитно-артиллерийский комплекс "Палаш", скорострельность до 10 тысяч выстрелов в минуту», - передает с места учений корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Если же противник сам применил ракеты по флагману - он ставит специальные дымовые и радиоотражающие завесы, чтобы стать невидимым для вражеских радаров.

К тренировкам противовоздушной обороны подключились пять кораблей, еще десять задействованы в обеспечении стрельб. Это лишь финальные тренировки перед началом главных учений, на которых задействуют все виды вооружений.