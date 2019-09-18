Военные городки Минобороны вошли в отопительный период 2019-2020 годов

В соответствии с планом подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденным заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Д.В. Булгаковым, Минобороны России обеспечит коммунальными услугами более 4,6 тыс. жилых домов, более 65,4 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда. Для этого будет задействовано 3676 котельных, 418 центральных тепловых пунктов и 8472 км инженерных сетей.

Особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений к отопительному зимнему периоду, это обеспечение теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и энергоснабжением. Под нашей ответственностью 927 образовательных учреждений, из них 94 детских сада, 42 общеобразовательные школы и 791 высшее военное учебное заведение.

В учреждении Минобороны России работает система персональной ответственности должностных лиц за подготовку военных городков к отопительному сезону.

К началу топок на котельных каждый военный городок получает паспорт готовности, свидетельствующий о выполнении полного цикла подготовительных работ на объектах тепло,- водо,- энергоснабжения.

Паспорт готовности подписывается представителями жилищно-коммунального управления Минобороны России, региональной администрацией или командиром воинской части и подразумевает персональную ответственность должностных лиц за полноту и качество подготовительных работ.