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Цель - уничтожить подводную мину: кадры учений «Центр-2019» на Каспии

Константин Исаев
15:48 17.09.2019
Габариты плавающих мишеней меньше обычных - задачу личному составу максимально усложнили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

К маневрам «Центр-2019» подключились экипажи Каспийской флотилии - учения проходят и на море. Корабли вышли из базы и приступили к разминированию фарватера - это первый этап розыгрыша. Габариты плавающих мишеней меньше обычных - задачу личному составу максимально усложнили.

Самый ближний рубеж обороны корабля - пулемет калибром 14,5 мм. И здесь, на относительно малых судах Каспийской флотилии, из этого оружия должны уметь стрелять абсолютно все. Текущая цель - уничтожение подводной мины.

В учениях «Центр-2019» в акватории Каспийского моря участвуют до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов армейской авиации ЮВО, а также свыше 6000 военных и гражданского персонала соединений и частей флотилии.

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