С-400 в действии: впечатляющие кадры стрельб ЗРС в Бурятии

Боевыми ракетными стрельбами из комплексов С-400 «Триумф» и С-300 завершились масштабные учения зенитчиков Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае. Стрельбы состоялись на полигоне Телемба в Бурятии.

Российские зенитчики выполнили около десяти боевых пусков по ракетам-мишеням. При этом азимут и время запуска высокоскоростных малоразмерных мишеней военнослужащим расчетов новейших ЗРС С-400 и подразделениям С-300 заранее не сообщались. Все цели были уничтожены за считаные секунды.

В ходе подготовки к ведению огня зенитчики ВВО провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации высотных целей, которые имитировал новейший российский истребитель Су-30СМ.

Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа в Бурятии приняли участие более четырех тысяч человек и было задействовано около 700 единиц боевой техники.