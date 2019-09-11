Точно в цель: замминистра обороны РФ Евкуров лично опробовал новейший стрелковый тренажер

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проинспектировал выполнение госзаказа на предприятиях оборонной промышленности в Москве и Обнинске. Среди новейших разработок - электронный стрелковый тренажер для подготовки мотострелкового взвода, причем его замминистра протестировал лично. Тренажер настолько реалистичен, что имитирует даже ветер, который влияет на траекторию полета пули.

Для работы на полигоне был создан новый радиоуправляемый мишенный комплекс, а для контроля над реальной боевой обстановкой - передвижные командные пункты. При этом штаб спрятан в кузове грузовика, и при необходимости он может быть увеличен вдвое. Внутри - спальные места, микроволновка, душевая кабина и система кондиционирования.

Экскурсию по предприятиям оборонной промышленности провел главком Сухопутных войск Олег Салюков.