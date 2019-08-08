Россия побила свой прошлогодний рекорд в гонке преследования на БМД

На конкурсе «Десантный взвод» в Пскове российские десантники побили прошлогодний рекорд в гонке преследования на БМД, пройдя трассу за 28 минут 28 секунд.

Наша команда улучшила собственный результат более чем на минуту, оставив соперников далеко позади. Следом за ними спустя пять минут финишировали экипажи из Белоруссии, а третьими завершили заезды китайские военные.

Завтра состоится третий этап - ориентирование в составе отделений.

Соревнование десантных взводов проходит на полигоне Струги красные под Псковом с 3 по 13 августа. В конкурсе примут участие 16 стран: Россия, Алжир, Ангола, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Камбоджа, Казахстан, Китай, Куба, Марокко, Мали, Сирия, Таджикистан, Шри-Ланка, ЮАР.