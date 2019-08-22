Крейсер «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня утром на корабле прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России. В ближайшее время экипаж крейсера совершит пополнение запасов топлива от среднего морского танкера «Вязьма», а также проведёт учение по противоподводно-диверсионной обороне отряда кораблей во время якорной стоянки на незащищенном рейде.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019». С момента выхода из базы корабль прошёл около семи тысяч морских миль.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения в дальней океанской зоне проходит под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.