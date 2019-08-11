Участники «Десантного взвода» посетили древнюю Изборскую крепость

Участники конкурса «Десантный взвод» посетили старинную Изборскую крепость. Десантники из Ирана, Пакистана, Алжира, Марокко и Венесуэлы познакомились с летописью древнего города, с оружием древнерусских воинов, примеряли на себя их доспехи и, конечно, сделали много фотографий на память.

Больше всего иностранную «крылатую пехоту» поразил вид со смотровой площадки башни Луковка на Изборско-Мальскую долину.

«В Изборске я впервые. Даже не представлял, что есть такие места. У России очень древняя культура. Особенно, все что касается воинского искусства. Для меня и моих коллег это очень необычно и интересно. Хотя в России и так много хорошего - еда, девушки. Да все здесь хорошо», - рассказал полковник парашютно-десантных войск Венесуэлы Эммануэль Марухо.

Соревнование десантных взводов проходит на полигоне Струги красные под Псковом с 3 по 13 августа. В конкурсе участвуют 16 государств: Россия, Ангола, Алжир, Казахстан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Камбоджа, Мали, Китай, Куба, Марокко, ЮАР, Сирия, Таджикистан и Шри-Ланка.