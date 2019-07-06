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Замминистра обороны осмотрел с вертолета район паводка в Иркутской области

Алексей Савелов
07:35 06.07.2019
Ранее генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в город Тулун, пострадавший от разрушительного наводнения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков прибыл в город Тулун Иркутской области, серьезно пострадавший от наводнения. Во время посещения Иркутской области он проконтролировал работу военной группировки, оказывающей помощь в регионе.

Помимо прочего, военачальник осмотрел район паводка с вертолета Ми-8.

Проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает одной тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Ранее в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для выявления опасных инфекций. В регионе проводится массовая вакцинация.

Пострадавшим уже выдано почти 70 тонн продуктов питания, 55 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн одежды и обуви. Доставка гуманитарной помощи продолжается.

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