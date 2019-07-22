Кадры массовой высадки морпехов Северного флота в Кольском заливе
Принимавшие участие в высадке экипажи БТР-80 задействуют в праздновании Дня ВМФ.
© Видео: ТРК "Звезда"
Морские пехотинцы Северного флота провели занятие по морской десантной подготовке с привлечением большого десантного корабля «Александр Отраковский». Экипажи БТР-80 высадились с БДК в бухте Грязной Кольского залива.
Водители бронетранспортеров также отработали навыки заезда в твиндек корабля и спуск на плав и на упор. В свою очередь, экипаж БДК провел упражнения по маневрированию и балансировке корабля при приеме морского десанта.