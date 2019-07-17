Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставлена в Сочи

Главная икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» доставлена в Сочи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Икону доставили из Краснодара бортом военно-транспортной авиации ВС РФ в аэропорт "Сочи" и в сопровождении военнослужащих, военной полиции и военного духовенства перевезли в Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что иконе смогут поклониться не только военнослужащие Южного военного округа, но и все православные верующие.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в шести городах: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе и Краснодаре. В середине августа состоится передача иконы в Центральный военный округ.

Напомним, «Спас Нерукотворный» путешествует по стране. Реликвия отправилась в путь из города-героя Севастополя, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Главный храм российской армии возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».