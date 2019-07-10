Корабли Черноморского флота провели учебный морской бой

Шесть кораблей и катеров Черноморского флота провели двусторонние учения. В них приняли участие малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетный катер «Ивановец», малый противолодочный корабль «Суздалец», а также большие десантные корабли «Цезарь Курников» и «Азов».

Экипажи провели учебный морской бой. Корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж» нанесли удары по береговым целям, а также атаковали условного противника на воде, остальные корабли отработали действия по отражению атаки.

«Также экипажами кораблей были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть с оказанием помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Мероприятия по боевой подготовке проходят на фоне учений Sea Breeze-2019, стартовавших 1 июля в Черном море. В них задействованы 18 стран. Учения Sea Breeze-2019 завершатся 12 июля.