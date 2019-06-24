Путин сообщил о новой стратегии по военно-техническому сотрудничеству

Владимир Путин заявил, что в России разработана новая стратегия военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом глава государства заявил на заседании комиссии по ВТС с зарубежными странами.

«В целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен новый проект стратегии ВТС», - сказал глава государства.

Путин уточнил, что новая стратегия направлена на сохранение лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений и предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера.

Кроме того, президент обратил внимание на важность развития кооперации с другими странами в сфере производства вооружений и военной техники, подчеркнув, что Россия в данном направлении имеет успешный опыт.