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Высший пилотаж на «Авиадартс-2019»: впечатляющие кадры Крыма с борта Ми-28

Василиса Морозова
Виктория Косогляденко
14:16 01.06.2019
Тысячи зрителей в Крыму в первый день лета в этом году надели панамы и солнцезащитные очки и смотрели в небо из-за всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019».
© Видео: ТРК "Звезда"

Самолеты и вертолеты ВКС РФ показали высший пилотаж на «Авиадартс-2019» в Крыму. Они били точно по целям. Плотность полетов в небе над полигоном такая, что зрители даже немного устали от того, что приходилось все время держать голову поднятой вверх. Каждые полминуты кто-то пролетал: истребители, штурмовики и вертолеты.

Захватывающие перестроения в воздухе, разворот вертолетов вокруг своей оси, которые как танец, -  все это на предельно малой высоте, чтобы быть ближе к зрителю. Друг от друга летчикам нельзя отставать, так как каждый элемент делается на максимальном сближении для эффектности.

Съемочной группе «Звезды» еще до старта соревновательной части «Авиадартс» разрешили с неба оценить обстановку. Облет позиций журналисты совершили на вертолетах Ми-8, которые в конкурсе были вне зачета. «Звезде» продемонстрировали сложный маневр, каждый из которых завершается авиаударом.

Сначала бетонобойные бомбы летят на зенитно-ракетный комплекс условного противника, затем в ход идут фугасные снаряды. Ракетоносцы Ту-22 бьют по мишеням самонаводящимися ракетами. После такого массированного авианалета полигон сверху похож на необитаемую планету.

Съемочная группа «Звезды» увидела, как выглядит полигон, по которому работает авиация, с воздуха. Внизу виднелись мишени и много воронок: судя по их плотности, здесь часто проходят тренировки ракетно-бомбовых ударов.

В конкурсе летной выучки на полигоне Чауда соревнуются лучшие экипажи страны. Оцениваются их пилотаж, меткость, а главное - умение на лету сориентироваться в экстренных условиях. Полетные задания заранее не разглашают, а кому какие мишени достанутся - решил жребий.

Когда гул реактивных двигателей над Чаудой нарастает, звучит финальный аккорд летной программы, то есть выступление «чемпионов по маневрам». «Стрижи» и «Русские витязи» под занавес авиашоу развлекли публику.

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