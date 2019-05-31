Лучшие кадры всеармейских финалов игр «АрМИ-2019»
На нескольких полигонах в различных регионах России проходят всеармейские финалы конкурсов профессионального мастерства военнослужащих в рамках международных игр «АрМИ-2019».
На новейшем полигоне в подмосковном Нахабине прошла командная эстафета конкурса «Мастера автобронетанковой техники».
На полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области завершились конкурсы по полевой выучке среди танковых и мотострелковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Конкурс расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» проходил на полигоне Ларцевы Поляны под Коломной. В нем приняли участие представители подразделений беспилотной авиации военных округов, Северного флота, ВДВ, РВСН, военных вузов и Росгвардии.
Также проходят всеармейские этапы конкурсов подразделений войск РХБ-защиты «Безопасная среда» и военной полиции «Страж порядка».
Победители Всеармейских этапов конкурсов составят команды Вооруженных Сил России для участия в Международных финалах «АрМИ-2019».