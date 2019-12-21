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На суше и на море: как прошли совместные российско-индийские учения «Индра-2019»

Денис Ивлев
06:35 21.12.2019
Основная часть межвидовых учений прошла на полигоне Бабина. Уже третий год подряд здесь объединяются подразделения одних из самых больших армий мира для борьбы с общим «врагом».
На суше и на море: как прошли совместные российско-индийские учения «Индра-2019»
© Фото: ТРК Звезда

Непривычные асаны даются с трудом: российские военнослужащие шутят, что лучше бы был марш бросок в полной амуниции. Но для индийских солдат в этом нет ничего необычного, поскольку йога входит в обязательную подготовку. При этом, российские военнослужащие пользу все же не отрицают.

«Развивает тело, растяжка лучше становится, ну и даже внутри что-то меняется», - поделился впечатлениями сержант Турал Низамаддинзаде.

На танковой директрисе русский военнослужащий все же чувствует себя привычнее и комфортнее. Это - финальный этап учений. Здесь танки и БМП, как с российской стороны, так и с индийской, выстраиваются на огневую позицию. Примерно в двух километрах расположен штаб условных террористов. От командования поступила задача уничтожить «противника».

От разрывов снарядов у смотровых башен выбило окна. Минометные расчеты в связке с танками и боевыми машинами пехоты не оставили следа от «вражеских» позиций. Известные многим танки Т-90 многие индийцы называют своей уникальной разработкой и даже дали ей имя «Бхишма» в честь богатыря древнего эпоса. На деле же это - российская техника, которую на индийских заводах собирают по нашей лицензии.

Основная часть межвидовых учений прошла на полигоне Бабина. Во времена колониального прошлого это была главная база английской армии на севере страны, однако после объявления независимости она перешла в распоряжение 31-й бронетанковой дивизии индийской армии. Уже третий год подряд она объединяет подразделения одних из самых больших армий мира для борьбы с общим «врагом».

«У терроризма нет национальности. Поэтому мы и проводим эти учения. Мы объединяем страны», - подчеркнул заместитель командующего войсками Восточного военного округа Сергей Севрюков.

На учениях «Индра-2019» перед армиями обеих стран стояли трудные задачи: более тысячи человек с двух сторон обеспечивали сопровождение транспортной колонны через минные поля и «вражеские» засады, а также освобождали небольшую индийскую деревушку, захваченную бандформированием.

В одно время с тренировками на суше в штате Гоа моряки Балтийского флота и военно-морских сил Индии отработали блокировку побережья одного из островов, а смешанные экипажи на самолетах Су-30 обеспечивали поддержку сухопутных подразделений с воздуха.

Одиннадцатые совместные маневры завершены. Генералы России и Индии спустили флаг учений «Индра-2019». В результате, условный противник был повержен в небе, на земле и на море. В следующем году учения пройдут в России.

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