Военнослужащие РФ и Индии выбили «террористов» из захваченного города на учениях «Индра - 2019»

Военнослужащие России и Индии отработали один из эпизодов международных маневров «Индра - 2019» в индийском штате Уттар Прадеш. Их задачей было выбить условных террористов из захваченного ими населенного пункта.

Подразделения дружественных армий на полигоне действуют сообща, изучая при этом различные подходы в тактике ведения боя в реальных операциях. На учения впервые прибыли российские военные полицейские, которые следят за порядком на режимной территории сообща с индийскими коллегами.

Военнослужащие учатся взаимодействовать также и в повседневной жизни на военной базе. При всей разнице подходов и жизненных привычек, задачи и цели у армий двух стран одинаковые: научится сообща бороться с боевиками на суше, на воде и в воздухе.

Ежегодные международные российско-индийские учения «Индра-2019», которые проводятся в межвидовом формате, официально стартовали 11 декабря. Они проходят на трех индийских полигонах, и от России в них участвуют более 700 военнослужащих из подразделений общевойсковой армии ВВО, а также летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, экипажи кораблей Балтийского флота. Маневры продлятся до 21 декабря.