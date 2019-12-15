«Вышний Волочек» взял на сопровождение эсминец США в Черном море

В юго-западную часть Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Ross. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Американский корабль был взят на сопровождение российским МРК «Вышний Волочек» Черноморского флота. Он будет осуществлять контроль за действиями эсминца в акватории.

«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца ВМС США», - сообщили в центре.

За текущий год это уже восьмой заход кораблей американских Военно-морских сил в Черное море. В октябре в акваторию зашел эсминец USS Porter. Тогда контроль за действиями корабля осуществлял российский фрегат «Адмирал Эссен», а также МРК «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».