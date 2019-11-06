Шойгу: сотрудничество России и Индии в сфере обороны идет успешно

Планы России и Индии по сотрудничеству в военно-технической сфере успешно реализуются, но требуют внимания со стороны военных ведомств обеих стран и корректировки. Об этом 6 ноября заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

«Уверен, сегодня у нас будет возможность обсудить и подвести итоги проходящего 2019 года и, конечно, план нашего сотрудничества на 2020 год», - сказал министр.

Он отметил, что сделано уже много, а после встречи министров сотрудничество в военной и военно-технической сферах будет еще более плодотворным.

Шойгу добавил, что Москву и Нью-Дели связывают надежные, основательные, дружеские отношения, в том числе в военно-технической сфере. Министр указал на укрепление взаимодействия генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширение обмена военными делегациями, достижение хороших результатов в области образования в военной сфере.

«Совместно проводим крупные мероприятия боевой подготовки», - сказал министр обороны России, напомнив о регулярных учениях «Индра» как о наглядном примере боевого слаживания и содружества армий РФ и Индии.

По словам Шойгу, тесное взаимодействие поддерживается «по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС и "СМОА плюс"». По его оценке, оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества.

Россию и Индию, подчеркнул Шойгу, «связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на глубокой симпатии и взаимном доверии». Он добавил, что регулярные встречи лидеров двух стран, последняя из которых состоялась во Владивостоке в сентябре, - это «яркое свидетельство конструктивных двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

Министр отметил близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам.

«Убежден, что заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению многоплановых отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия. Нацелены на плодотворную совместную работу», - сказал Шойгу.

Глава ведомства заключил, что искренне рад знакомству и встрече с Сингхом, и заявил, что Россия всегда будет принимать у себя индийских друзей.

Министр обороны Индии сейчас находится в нашей стране на российско-индийской промышленной конференции. На ней стороны планируют подвести итоги высокотехнологичного сотрудничества и наметить планы на будущее.