Евкуров наградил победителей чемпионата ВС России по армейской стрельбе

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды победителям чемпионата ВС России по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия.

В индивидуальном первенстве среди мужчин золото завоевал военнослужащий Руслан Дьячков из Западного военного округа, среди женщин победила военнослужащая ВДВ Мария Коробова. В парных соревнованиях среди мужчин победили военнослужащие Главного управления Генштаба ВС РФ, среди женщин - команда ВДВ.

Награждая победителей, Евкуров поблагодарил участников, организаторов и судейский состав соревнований за то, что чемпионат прошел на высшем уровне - судьи показали принципиальность и грамотность, а участники - высокое мастерство.

«Конечно, мы с вами и дальше должны развивать потенциал, нарабатывать и плюсы, и минусы для подготовки и проведения соревнований. И в следующем году выйти на соревнования в совершенно другом качестве», - подчеркнул замминистра.

По его словам, при подготовке к соревнованиям должен учитываться опыт, наработанный в вооруженных конфликтах, опыт различных иностранных армий и спортивных клубов.

«Это все надо брать на вооружение и внедрять», - отметил Евкуров.

Он подчеркнул, что основной целью соревнований и создания Федерации армейской тактической стрельбы является совершенствование системы вооружения, техники и боевой подготовки.

«Будем наращивать усилия не только в индивидуальной подготовке к соревнованиям, но и в парной. Не только днем, но ночью, потому что ночные соревнования - это элементы практического боя, к чему мы в повседневной жизни готовимся», - сказал замминистра.

Он обратился ко всем участникам соревнований с просьбой написать о своих предложениях в течение месяца и передал благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

Чемпионат прошел на базе крупнейшего в России многофункционального огневого центра парка «Патриот». В состязаниях приняли участие военнослужащие российской армии, а также сотрудники Росгвардии, ФСО России и Федерации практической стрельбы РФ. Участники соревновались в стрельбе из автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и пистолетов Ярыгина. Как ранее сообщил министр обороны РФ, в отборочных соревнованиях приняли участие более 16 тысяч человек.