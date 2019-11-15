Спецназ ФСИН научился «видеть сквозь стены»

Московский отряд специального назначения ФСИН «Сатурн» использует в работе системы наблюдения сквозь стены. В частности, бойцы применяют Xaver-400, который позволяет быстро определять местоположение людей, скрытых за стенами и заграждениями, сообщил командир подразделения Борис Николаев.

«Находясь в комнате, я могу приложить стеновизор к стене и посмотреть, как в соседней комнате на каком расстоянии от стены расположены люди. Он отделяет живых от мертвых и от животных. Изображение выводится на экран», - приводит его слова РИА Новости.

Xaver-400 - ручное устройство, предназначенное для визуализации через стену. Оно представляет собой компактный, легкий и надежный прибор, который в режиме реального времени способен определить количество людей и их местоположение за стеной.

Ранее в Томске разработали специальный радар «Радиодозор», который позволит военнослужащим видеть людей сквозь стены и другие преграды, а также определять направление их передвижения.