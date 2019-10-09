Пермские МиГ-31БМ провели «бой» в стратосфере

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ Пермского авиаполка поднялись по сигналу тревоги на учениях.

Самолеты должны были как можно быстрее обнаружить условного противника, нарушившего границы воздушного пространства. Пилоты отработали поиск «противника», его перехват, а также сопровождение и условное уничтожение.

Тренировки проходили в стратосфере, перехватить «противника» необходимо было на высоте 15 тысяч километров. Задача пилотов осложнялась тем, что наземные силы ПВО не участвовали в обнаружении «врага». Все четыре экипажа успешно справились с поставленной задачей.