Пермские МиГ-31БМ провели «бой» в стратосфере
Звено высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Пермского авиаполка Центрального военного округа выполнило перехват условного противника на высоте 15 тысяч метров.
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Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ Пермского авиаполка поднялись по сигналу тревоги на учениях.
Самолеты должны были как можно быстрее обнаружить условного противника, нарушившего границы воздушного пространства. Пилоты отработали поиск «противника», его перехват, а также сопровождение и условное уничтожение.
Тренировки проходили в стратосфере, перехватить «противника» необходимо было на высоте 15 тысяч километров. Задача пилотов осложнялась тем, что наземные силы ПВО не участвовали в обнаружении «врага». Все четыре экипажа успешно справились с поставленной задачей.