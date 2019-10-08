Шойгу рассказал о выделении средств на инфраструктуру и жилье для военных

Более 168 миллиардов рублей выделено в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На начало октября принято в эксплуатацию 2338 зданий и сооружений, что на 15% больше, чем в прошлом году. К концу декабря их число увеличится до 3751 объекта», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что в текущем году министерство выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тысяч семей. Военнослужащие получили постоянное и служебное жилье, выплату компенсаций за наем жилья, а также жилье в рамках накопительно-ипотечной системы.

Шойгу также рассказал, что в собственность субъектов и муниципальных образований было передано более 3,3 тысячи объектов различного назначения.