В Североморске приняли на службу первых новобранцев осеннего призыва

В Североморске приняли на службу первых новобранцев новой кампании. На кораблях и в воинских частях Северного флота до конца 2019 года ожидают прибавления 307 срочников, которые прибудут из Мурманской области, около тысячи из Архангельска и республики Коми, и еще столько же из других уголков России.

Еще вчера юные ребята сегодня выстроились в шеренгу перед началом нового пути на Северном флоте. Их ждут корабли и береговые соединения. Им предписано защищать свою Родину. Впереди у новобранцев 12 армейских месяцев, а после прохождения срочной службы каждый будет волен самостоятельно избрать свою дальнейшую судьбу.

Отбор призывников проходил тщательно, но и сейчас им еще предстоят мероприятия по профессиональному психологическому и социально-психологическому отбору, которые определят непосредственное назначение на корабли и в войсковые части. Самые лучшие новобранцы традиционно пополнят ряды морской пехоты в поселке Спутник.

Осенняя кампания продлится до конца декабря. На Крайнем Севере работает одна областная и 17 муниципальных комиссий. Всего Северный флот пополнят более 2,5 тысяч человек; 800 выпускников учебных центров Министерства обороны РФ распределят на должности младших специалистов.