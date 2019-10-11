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Шойгу: враждебные силы навязывают россиянам чуждые ценности

Александр Пешков
12:17 11.10.2019
По словам министра, нужно воспитывать сильного духом воина, который сможет противостоять попыткам воздействия на сознание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Враждебные силы навязывают россиянам чуждую систему ценностей и искажают историю, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения», - сказал министр на коллегии российского военного ведомства.

Министр подчеркнул, что в связи с этим необходимо не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, который сможет противостоять попыткам воздействия на сознание.

По словам Шойгу, российские военные в последние годы не раз и не два совершали подвиги, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

Глава военного ведомства привел в пример старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, капитана Марата Ахметшина, который в одиночку противостоял 200 боевикам, майора Романа Филипова, который после крушения своего самолета вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен.

Шойгу отметил, что таких примеров множество. 

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