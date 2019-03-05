Экипажи Т-72БЗ загнали «противника» в «огневой мешок» под Оренбургом: видео

Военнослужащие мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки ведения встречного боя и сквозных атак в Оренбургской области.

В ходе учений на Тоцком полигоне танкисты проводили контратаки в условиях ведения маневренной обороны.

«Экипажи выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную технику условного противника на удалении до двух тысяч метров», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, была отработана тактика «огневых мешков» во взаимодействии с гранатометными и огнеметными подразделениями. Цель «огневого мешка» - обеспечить одновременное поражение противника из всех ударных вооружений и нанести ему таким образом максимальный урон.

«Учения носили состязательный характер и впервые проводились в память о военачальнике - дважды Герое Советского Союза, маршале бронетанковых войск Михаиле Катукове», - добавили в ЦВО.

В маневрах приняли участие 70 экипажей на танках Т-72 последней модификации Б3.