Новые корабли вошли в состав Черноморского флота

Патрульный корабль «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» вошли в состав Черноморского флота.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, перед началом подъема флагов ее участники заложили на территории Новороссийской военно-морской базы первый камень в основание будущего храма Святого Праведного Воина Федора Ушакова. Там же был проведен чин освящения Андреевских флагов корабля и буксира.

В торжественной церемонии одновременного подъема военно-морских флагов на корабле и судне приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Сергей Липилин, командир Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирал Олег Шастов, представители заводов-изготовителей, администрации города-героя Новороссийска, ветераны и духовенство, которые обратились с напутственными словами в адрес экипажей новостроек.

После включения в состав ЧФ экипажи начнут отработку курсовых и специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.