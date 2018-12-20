Снайперы Балтфлота ночью поражают цели с дистанции 800 метров

Снайперы армейского корпуса Балтфлота проводят стрельбы в ночных условиях на нескольких полигонах в Калининградской области. В целях усложнения задачи перед военнослужащими стояла задача поразить современные радиоуправляемые мишени.

Всего же в рамках маневров военные применяют приемы ведения разведки местности, а также быстрого ориентирования на ней в ночное время суток. Кроме этого, руководителями занятий оцениваются навыки маскировки с применением подручных средств и грамотность действий при подготовке схемы путей отхода.

Всего же более 100 военнослужащих до конца недели проведут более десятка стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.

Ранее снайперы в Воронежской области отрабатывают особые приемы совершенствования снайперского мастерства.