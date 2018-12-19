В Одессе заметили британский военный корабль-разведчик

В Одессе бросил якорь военный корабль-разведчик Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo (H87).

По данным издания «Думская.net», корабль пришвартовался в одном из морских портов. Он будет принимать участие в учениях с фрегатом ВМС Украины «Гетьман Сагайдачный».

Отмечается, что через 21 день корабль покинет Украину в рамках соблюдения конвенции Монтрё, регулирующей нахождение военных судов иностранных государств в Черном море.

Визит был запланирован на более поздний срок, однако ввиду напряженной ситуации, возникшей из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе, корабль прибыл раньше.

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться экипажи судов не реагировали. Вскоре корабли задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ сотрудников СБУ.