В составе ВМФ появится арктическая экспедиционная группировка

Арктическая экспедиционная группировка создана на базе Кольской флотилии, сообщил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев в ходе расширенного заседания коллегии российского военного ведомства.

«На базе Кольской флотилии создана арктическая экспедиционная группировка для решения поставленных задач в Арктике», - сообщил Голубев.

Голубев отметил, что силы Кольской флотилии базируются в городе Полярный. Здесь расположен штаб и управление флотилии, а также бригада кораблей охраны и старейшее объединение Северного флота - бригада подводных лодок.

Ранее в ходе своего выступления на коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с августа воссоздается 2-й оперативный флот ВМС США. Его главной задачей станет расширение военного присутствия в Арктике.