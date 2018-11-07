Морпехи на Северном флоте отрабатывают действия по внезапным вводным
Маневры проходят под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова.
Фото: Минобороны РФ
Подразделения бригады морской пехоты Северного флота были приведены в высшую степень боевой готовности. Они осуществили выдвижение в районы рассредоточения, провели разведку маршрутов выдвижения войсковых колонн на полигоны.
Из парков в районы рассредоточения было выведено более 300 единиц автобронетанковой техники.
Подводя некоторые итоги маневров, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что проверяемые подразделения показали высокую готовность действовать по внезапным вводным. и выразил уверенность в том, что любое другое подразделение флота готово к подобной проверке.
Проверка боеготовности отдельной бригады морской пехоты началась во вторник шестого ноября и продлится в течение нескольких дней.