Морпехи на Северном флоте отрабатывают действия по внезапным вводным

Подразделения бригады морской пехоты Северного флота были приведены в высшую степень боевой готовности. Они осуществили выдвижение в районы рассредоточения, провели разведку маршрутов выдвижения войсковых колонн на полигоны.

Из парков в районы рассредоточения было выведено более 300 единиц автобронетанковой техники.

Подводя некоторые итоги маневров, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что проверяемые подразделения показали высокую готовность действовать по внезапным вводным. и выразил уверенность в том, что любое другое подразделение флота готово к подобной проверке.

Проверка боеготовности отдельной бригады морской пехоты началась во вторник шестого ноября и продлится в течение нескольких дней.