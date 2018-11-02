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Хабаровский спецназ взял штурмом здание с «террористами»

Павел Настин
10:25 02.11.2018
На тренировке бойцы использовали новейшие приборы наблюдения.

Штурм здания, захваченного «террористами», отработали бойцы спецназа Восточного военного округа на учениях под Хабаровском.

Под прикрытием новейших бронеавтомобилей «Тайфун» военнослужащие блокировали «диверсионную группу», а после пошли на штурм.

Распознать цели бойцам спецподразделений помогли современные приборы наблюдения, которые совсем недавно поступили к ним на вооружение. Перед тем как пойти в атаку бойцы также определили координаты  замаскированных объектов. Пока одни вели зачистку внутри здания, другие уничтожали противника из укрытий.

Для максимального приближения тренировки к реальной боевой ситуации, бойцы не жалели ни боеприпасов, ни дымовых шашек.

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