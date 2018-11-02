Хабаровский спецназ взял штурмом здание с «террористами»
На тренировке бойцы использовали новейшие приборы наблюдения.
Штурм здания, захваченного «террористами», отработали бойцы спецназа Восточного военного округа на учениях под Хабаровском.
Под прикрытием новейших бронеавтомобилей «Тайфун» военнослужащие блокировали «диверсионную группу», а после пошли на штурм.
Распознать цели бойцам спецподразделений помогли современные приборы наблюдения, которые совсем недавно поступили к ним на вооружение. Перед тем как пойти в атаку бойцы также определили координаты замаскированных объектов. Пока одни вели зачистку внутри здания, другие уничтожали противника из укрытий.
Для максимального приближения тренировки к реальной боевой ситуации, бойцы не жалели ни боеприпасов, ни дымовых шашек.