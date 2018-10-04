Подразделения ВКС РФ провели учения с участием стратегических ракетоносцев
Учения экипажей с поражением наземных целей прошли сразу в трех военных округах.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Космические войска Воздушно-космических сил РФ отметили свой профессиональный праздник в четверг, четвертого октября, в небе.
В учениях приняли участие соединения Саратовской, Калужской и Мурманской областей. Их экипажи рассредоточились по оперативным аэродромам, а также выполнили один из самых сложных элементов подготовки – дозаправку в воздухе. Они отработали удары по наземным объектам и уничтожили цели условного противника с помощью ракет и бомб.
В небе поднялись 20 самолетов, среди которых и дальние бомбардировщики Ту-22МС, а также стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.
Учения проходят сразу в трех военных округах - в Западном, Центральном и Восточном – на десяти аэродромах.