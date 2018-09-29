Первый замминистра обороны РФ посетил технополис «Эра»

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с замминистрами обороны Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой проверили ход строительства военного технополиса «Эра» в Анапе. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В технополисе Цаликов проверил готовность объектов строительства первой очереди, а также провел совещания с руководителями этого уникального проекта военного ведомтсва. В частности, речь шла о создании системы отбора перспективных инновационных проектов.

«Вами проделана большая работа, которую надо своевременно закончить. В первую очередь, необходимо скоординировать деятельность центра обработки данных, который функционирует в составе технополиса "Эра"», - распорядился Цаликов, подводя итоги совещания.

В настоящее время на объектах завершено размещение более 90 процентов научных, лабораторных и исследовательских подразделений.

Также в ходе рабочей поездки рассматривались вопросы финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и организаций Южного военного округа.