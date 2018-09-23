Минобороны РФ: есть другие неопровержимые данные, подтверждающие материалы с брифинга по Ил-20

Представленная на брифинге Минобороны РФ поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации 17 сентября основаны на данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Генерал-майор добавил, что были учтены и материалы, переданные Минобороны России израильской стороной.

«Хотел бы обратить внимание тех, кто будет пытаться неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга», - констатировал он.

Ил-20 ВКС РФ был сбит 17 сентября ракетой сирийских ПВО С-200, который в тот момент отражали атаку израильских ВВС. В Минобороны России возложили вину за произошедшую трагедию на израисльских летчиков.