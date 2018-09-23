Военный эксперт: Израиль боится закрытия воздушного пространства после трагедии с Ил-20

Израиль всерьез опасается, что после трагедии с Ил-20 в Сирии, Тель-Авиву могут закрыть сирийское воздушное пространство. Такую точку зрения в комментарии «Звезде» высказал военный журналист, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«На самом деле, позиция Минобороны была высказана, как только эта трагедия произошла, очень быстро, и, собственно говоря. Самое главное (в позиции Минобороны), что израильская сторона ввела в заблуждение российскую сторону. Удар был нанесен не там, где планировалось. Естесственно, речь идет и о предупреждении: с самого начала говорили, что предупреждение поступило по горячей линии, буквально, меньше чем за минуту до того, как началась операция израильских ВВС», - напомнил он.

«Поэтому позиция Минобороны не изменилась, она подтверждена представленными данными. Ситуация не закончена, предстоит дальнейшее разбирательство», - добавил Коновалов.

Журналист также обратил внимание на тот факт, что в настоящее время израильская сторона принимает все возможные меры, чтобы, образно выражаясь, «смягчить удар».

«Они откровенно опасаются, что последуют ответные меры, например, закрытие сирийского воздушного пространства для действий Израиля. Это очень осложнит им задачу, которую они считают для себя весьма важной - борьба с иранскими силами, которые находятся на территории Сирии и, прежде всего, конечно, с союзником Ирана - "Хезболлой"», - констатировал Коновалов.

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков провел специальный брифинг ведомства, в ходе которого была представлена поминутная хроника событий перед крушением российского самолета.