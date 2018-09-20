Ростовские юнармейцы открыли памятник оружейнику Токареву
Бюст выдающемуся советскому конструктору стрелкового оружия открыли в станице Мечетинской Зерноградского района Ростовской области.
Фото: пресс-служба ЮВО
Памятник выдающемуся советскому оружейнику, Герою Социалистического Труда Федору Токареву торжественно открыли в станице Мечетинской Зерноградского района Ростовской области.
Торжественная церемония прошла в День оружейника 19 сентября. В ней приняли участие юнармейцы местного отделения.
Бюст Федора Токарева создан по инициативе Ростовской региональной организации «Суворовско-Нахимовский кадетский союз» и областной организации Российского союза ветеранов. Автор скульптуры – заслуженный художник России Анатолий Дементьев.